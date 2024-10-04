Постоянный голод мешает похудеть? Эти 7 лайфхаков помогут вам избежать лишних калорий, при этом поддерживая чувство сытости.

Подход «все или ничего» — главный враг любой диеты, независимо от ее цели. Нереалистичные планы питания и утомительные пищевые привычки могут привести к срыву, поскольку уставшее тело тянется к запретным продуктам.
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