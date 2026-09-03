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Царьград

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Трамп подписал закон о временном финансировании до 11 декабря 2026

Трамп подписал закон о временном финансировании до 11 декабря 2026

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании правительства до 11 декабря 2026 года, что позволило предотвратить шатдаун.

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