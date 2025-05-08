Президент Эфиопии прибыл в российскую столицу для участия в торжествах, посвящённых 80-й годовщине Победы

Глава государства также примет участие в приёме, организованном Путиным Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопии Тайе Ацка-Селассие прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Великой Победы, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии