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"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

Тут разгорелся некий заочный спор. Бывший советник Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор, которого так хорошо знают россияне как аналитика и эксперта, предрёк, что турецкая армия вступится за сектор Газа.

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