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Высокопоставленный сотрудник Федеральной таможенной службы России устроил скандал после отдыха в одном из люксовых отелей Калининграда.

Высокопоставленный сотрудник Федеральной таможенной службы России устроил скандал после отдыха в одном из люксовых отелей Калининграда.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ДЕБОШ В "ОБЕЗЬЯННИКЕ": ТАМОЖЕННИКИ УСТРОИЛИ ГРОМКИЙ ЗАГУЛ В КАЛИНИНГРАДЕ Высокопоставленный сотрудник Федеральной таможенной службы России устроил скандал после отдыха в одном из люксовых отелей Калининграда.

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