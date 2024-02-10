ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ДЕБОШ В "ОБЕЗЬЯННИКЕ": ТАМОЖЕННИКИ УСТРОИЛИ ГРОМКИЙ ЗАГУЛ В КАЛИНИНГРАДЕ Высокопоставленный сотрудник Федеральной таможенной службы России устроил скандал после отдыха в одном из люксовых отелей Калининграда.
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