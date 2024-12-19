⛪️ Аксёнов поздравил православных христиан с Днем памяти святителя Николая Чудотворца «Вера, любовь, милосердие, чудо.
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⛪️ Аксёнов поздравил православных христиан с Днем памяти святителя Николая Чудотворца «Вера, любовь, милосердие, чудо.