Андрей Кравченко сообщил о снятии тревоги «атака БПЛА» в Новороссийске

В Новороссийске временно приостановили движение общественного транспорта из-за атаки беспилотников по сигналу «атака БПЛА», как сообщил мэр Андрей Кравченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ 750 питомцев улет...
- G 750 питомцев улет...
- Жительницу Еманже...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым