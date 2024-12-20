Нигматуллин: К сожалению, многие татарстанцы забывают о правилах безопасности в праздники

Новый год в Татарстане – самый пожароопасный праздник. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности напомнил первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
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