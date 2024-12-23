Тест: кто богаче и популярнее из российских спортсменов. Угадаете заработок и количество подписчиков в соцсетях?

Проверь себя!16 декабря Sport24 представил свой традиционный рейтинг самых успешных атлетов России. Уже много лет мы ежегодно считаем главные показатели успеха спортсменов — их заработок (от зарплат, спонсоров и призовых на соревнованиях), популярность у людей (количество подписчиков в соцсетях и на разных платформах) и медийность (упоминания в СМИ и как часто их ищут в поисковиках).