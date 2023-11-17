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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Казахстана на финишной прямой

Сборная Казахстана по футболу готовится к своим двум заключительным матчам в квалификации ЕВРО-2024. Впервые за время существования казахстанского футбола, сборная близка к тому, чтобы попасть в финальный турнир, впереди два матча жизни, первый из которых 17 ноября на «Астана Арене» против сборной Сан-Марино.

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