Сборная Казахстана на финишной прямой

Сборная Казахстана по футболу готовится к своим двум заключительным матчам в квалификации ЕВРО-2024. Впервые за время существования казахстанского футбола, сборная близка к тому, чтобы попасть в финальный турнир, впереди два матча жизни, первый из которых 17 ноября на «Астана Арене» против сборной Сан-Марино.