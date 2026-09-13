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Правила хранения яблок для сохранения качества и витаминов

Сохранение витаминов и качества яблок напрямую зависит от условий их хранения. По словам кандидата фармацевтических наук Игоря Сокольского, оптимальные параметры для хранения яблок — температура от 0 до +2°C, влажность воздуха около 90–95% и специальная газовая среда с пониженным содержанием кислорода.

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