«Считаю неприемлемым»: педагог ВВГУ высказалась о цифровой гигиене учителя

Соцсети перестают быть сугубо личным пространством, поэтому, по мнению экспертов делового еженедельника «Конкурент», следует тщательно фильтровать контент, в том числе в зависимости от профессиональной сферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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