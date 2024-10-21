В Елабуге благоустроят сквер и мемориальную площадь имени М.И. Цветаевой

Елабуга готовится к благоустройству сквера и мемориальной площади имени М.И. Цветаевой. Исполком района выделил 4,3 миллиона рублей на реализацию проекта, информация о котором появилась на сайте госзакупок.
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