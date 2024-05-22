В Финляндии прорабатывают ответ на предложение МО по обновлению границ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсетях сообщила, что ведомство «прорабатывает детали» после того, как Министерство обороны России предложило обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря.
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