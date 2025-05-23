ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Центризбирком России хочет увеличить количество молодежи, участвующей в выборах в РФ в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
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