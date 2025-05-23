info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Авгур
    Веник,твоя такая же участьВенедиктов* опубл...
  • Yvan
    Когда исчезнут партийные списки?Элла Памфилова: Ц...
  • Вячеслав Кудрявцев
    отправьте его верблюдов смешить!!!Нурлан Сабуров за...

ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах

ЦИК хочет увеличить число молодежи, участвующей в выборах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Центризбирком России хочет увеличить количество молодежи, участвующей в выборах в РФ в качестве членов комиссий, кандидатов или избирателей, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх