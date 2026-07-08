Путин направил приветствие участникам форума потребительской кооперации в Казани

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Международного форума потребительской кооперации «Молодёжь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли», который проходит в МВЦ «Казань Экспо».
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