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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Редкий случай»: в Херсонской области убита группа украинских диверсантов

«Редкий случай»: в Херсонской области убита группа украинских диверсантов

ГЕНИЧЕСК, 29 февраля, ФедералПресс. Российские власти в новых регионах сообщили об «уничтожении» силами российских военных группы украинских диверсантов: они пытались высадиться на Тендровскую косу в Голопристанском районе.

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