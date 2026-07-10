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Закон, порядок, государство

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Юные пешеходы и велосипедисты Кабардино-Балкарии прошли экспресс-курсы по ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при ОМВД России по Черекскому району Мухтаром Таппасхановым, директором Молодежного центра района Исламом Мокаевым и специалистом по туризму Ильясом Мучукаевым провели профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы».

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