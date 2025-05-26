Боец ВС РФ: ВСУ бросали штурмовиков, чтобы вернуть контроль над Романовкой

ВСУ предпринимали безуспешные попытки вернуть потерянное село Романовка в ДНР, бросая в атаку штурмовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ваня.
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