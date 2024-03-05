"Меня не устраивает, что нужно соответствовать всем требованиям". Леа Сейду высказалась о критике в адрес голливудских актрис из-за возрастных изменений

Актриса Леа Сейду появилась на обложке апрельского номера журнала Harper's Bazaar и высказалась о том, как тяжело стареть актрисам в Голливуде: их внешность превращается в товар, и они, по мнению Сейду, теряют свободу.
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