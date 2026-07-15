ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 15 июля назвал убийство главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева очередным шагом киевского режима на пути к ядерному террору.
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