РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Мирошник: убийство главного инженера ЗАЭС – шаг Киева к ядерному террору

Мирошник: убийство главного инженера ЗАЭС – шаг Киева к ядерному террору

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 15 июля назвал убийство главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева очередным шагом киевского режима на пути к ядерному террору.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии