В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

В Суджанском районе Курской области российские военные уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle), произведенную в Великобритании и переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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