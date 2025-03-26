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В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

В Суджанском районе Курской области российские военные уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle), произведенную в Великобритании и переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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