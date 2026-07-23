Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине требует новых предложений и идей

Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле заявил, что урегулирование вооруженного конфликта на Украине требует новых идей и предложений, так как с предыдущими инициативами стороны не согласны.