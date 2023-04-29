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Ямаль в 15 лет и 290 дней дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. Это рекорд клуба и 5-й результат в истории Примеры

Ямаль в 15 лет и 290 дней дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. Это рекорд клуба и 5-й результат в истории Примеры

Хавбек появился на поле на 83-й минуте матча против «Бетиса» (4:0) в 32-м туре. За отведенное время он нанес один удар в створ и отдал 8 передач, в том числе создав опасный момент для вингера Усмана Дембеле.

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