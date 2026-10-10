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Сафонов вернулся в «ПСЖ» после паузы и снова всех удивил! Французы в восторге: «Мне нравится этот русский»

Сафонов вернулся в «ПСЖ» после паузы и снова всех удивил! Французы в восторге: «Мне нравится этот русский»

Один из лучших в матче против «Ле-Мана»!«ПСЖ» Матвея Сафонова после трехнедельной паузы на сборные принимал дома «Ле-Ман».

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