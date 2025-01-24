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Царьград

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Трагедия под Новосибирском: стая бродячих собак лишила жизни женщину

Трагедия под Новосибирском: стая бродячих собак лишила жизни женщину

В Новосибирской области стая бродячих собак напала на женщину, что привело к её гибели. Следствие возбудило дело о халатности в администрации Верх-Тулинского сельсовета за ненадлежащую организацию отлова животных.

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