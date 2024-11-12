Через год в Астраханской области ипотечные платежи могут стать неподъемными

Хоть сейчас наше положение в данном вопросе – самое лучшее в ЮФО. Вслед за недавним рейтингом арендной доступности для семьи эксперты РИА «Новости» продолжили жилищную тему рейтингом регионов по ипотечным платежам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии