«Криптовалютная подножка» золоту от Трампа – цены падают из-за переключения интереса инвесторов Татьяна АрестоваПосле того как Дональд Трамп одержал победу на выборах, рынки ощутили определенное оживление.
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