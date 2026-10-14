Украинские власти создали в прифронтовой зоне сеть из десятков «секретных тюрем». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании членов Совбеза ООН по «формуле Арриа», пишет ТАСС.
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