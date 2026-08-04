TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

«На наследство не претендую»: почему предполагаемый сын Александра Абдулова ищет встречи с 19-летней дочерью актера

«На наследство не претендую»: почему предполагаемый сын Александра Абдулова ищет встречи с 19-летней дочерью актера

Музыкант и актер театра кукол Сергей Шиподько, заявляющий о своем родстве с Александром Абдуловым, надеется на личную встречу с единственной рожденной в браке дочерью артиста — 19-летней Евгенией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии