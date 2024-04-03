Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Два варианта развития событий в случае нашего жесткого ответа

Два варианта развития событий в случае нашего жесткого ответа

КВАДРАТУРА  КРУГА Ситуация явно подходит к какому-то пределу. Риторика политиков перешла уже на откровенно хамский уровень, с оскорблениями, угрозами «замочить», вмешаться напрямую, послать силы и средства и навалиться всей мощью.

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Комментарии
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Владимир Карпов
В статье говорится: &quot;у России не будет никаких формальных поводов трогать американскую территорию: оттуда ведь ничего не летит&quot;. Разве ??? Ведь организаторы, главари банд, финансисты террористов и т.д. и т.п. тоже являются соучастниками преступления и тоже всегда несут свою долю отвественность за свои грязные дела !!! Так что США нужно поставить перед фактом, что если руководимые и наускиваемые ими евромарионетки сунутся в Россию, то большая лужа их не спасёт от нашей справедливой ответки !!!
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