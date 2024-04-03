Два варианта развития событий в случае нашего жесткого ответа

Владимир Карпов

В статье говорится: "у России не будет никаких формальных поводов трогать американскую территорию: оттуда ведь ничего не летит". Разве ??? Ведь организаторы, главари банд, финансисты террористов и т.д. и т.п. тоже являются соучастниками преступления и тоже всегда несут свою долю отвественность за свои грязные дела !!! Так что США нужно поставить перед фактом, что если руководимые и наускиваемые ими евромарионетки сунутся в Россию, то большая лужа их не спасёт от нашей справедливой ответки !!!