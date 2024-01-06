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Закон, порядок, государство

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Полицейский Дед Мороз и юные инспекторы движения поздравили ульяновских водителей с новогодними праздниками

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» в канун Рождества сотрудники Госавтоинспекции, специалисты Дирекции безопасности дорожного движения и юные инспекторы движения МБОУ «Средняя школа № 61» города Ульяновска провели профилактическую акцию «В новый год без нарушений ПДД!».

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