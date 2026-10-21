Мерьем Узерли и Халит Эргенч впервые за долгое время появились вместе на публике. Звёзды сериала "Великолепный век", сыгравшие Хюррем и султана Сулеймана, посетили мировую премьеру своего нового фильма "Весна на Имрозе", которая состоялась на 9-м международном кинофестивале El Gouna Film Festival в Египте.