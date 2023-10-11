В ДТП с иномаркой в Новозыбкове разбился 14-летний водитель питбайка

По предварительной информации, 14-летний водитель питбайка ехал в сторону улицы Урицкого, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Mazda 323 под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге, - рассказали 11 октя .
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