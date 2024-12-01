Кошь Тайка...

Уже сорок минут, как Лариса сидела в засаде, сжимая в руке веревочку. Веревочка тянулась через весь двор и была привязана к колышку, который подпирал край коробочки, а под коробочкой располагалась картонная тарелочка.
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