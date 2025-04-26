«Книга фейерверков» Когда появились пушки и мортиры, украшать их изображения попали даже в маргиналии на поля страниц манускриптов… Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.