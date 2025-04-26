Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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«Книга фейерверков»

«Книга фейерверков»

«Книга фейерверков» Когда появились пушки и мортиры, украшать их изображения попали даже в маргиналии на поля страниц манускриптов… Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

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