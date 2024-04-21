Путин на следующей неделе примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Кроме того, глава государства проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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