МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Смартфоны в школах: Запретить или ограничить?

Смартфоны в школах: Запретить или ограничить?

Любые правила, жесткие или мягкие, годятся, только если они обязательны для всех Сергей Аксенов Фото: DPA/ Global Look Press Регулярная «оцифровка» российских детей в школах, возможно, наконец прекратится.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
При входе-в ящик тете Маши, при выходе-из ящика, что у тети Маши !!!
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