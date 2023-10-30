Смартфоны в школах: Запретить или ограничить?

Любые правила, жесткие или мягкие, годятся, только если они обязательны для всех Сергей Аксенов Фото: DPA/ Global Look Press Регулярная «оцифровка» российских детей в школах, возможно, наконец прекратится.
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