Трамп заявил Зеленскому, что Россия значительно больше и сильнее Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане призвал украинского лидера заключить сделку по природным ресурсам страны, обратив его внимание на превосходство России.
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