Федеральное агентство новостей №1

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В Пятигорске психиатр несколько лет заставлял сына смотреть с ним фильмы для взрослых

В Пятигорске психиатр несколько лет заставлял сына смотреть с ним фильмы для взрослых

Психиатр из Пятигорска заставлял своего несовершеннолетнего ребенка смотреть c ним порнографию. Совместные сеансы продолжались на протяжении шести лет, сообщает Telegram-канал SHOT.

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