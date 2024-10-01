Wildberries и группа Russ завершили объединение

Глава Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации своей компании и Russ "Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена, и мы теперь готовы к новым проектам", - заявила она в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале.