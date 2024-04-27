Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» в третьем матче серии плей-офф

«Колорадо» забросил шесть шайб в ворота «Виннипега» и повел в серии 2:1. Ранним утром 27 апреля (мск) в Денвере (штат Колорадо, США) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс».