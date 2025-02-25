Росконгресс: Украина лишилась рентабельных месторождений в 2022 году

Крупнейшие предприятия располагаются на территориях, которые сегодня входят в состав России.Украина лишилась наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых, когда к России присоединились четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.