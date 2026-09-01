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Мировое обозрение

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ТЭЦ и подстанции в огне: ВС РФ нанесли новые удары по объектам ВСУ в Одессе

ТЭЦ и подстанции в огне: ВС РФ нанесли новые удары по объектам ВСУ в Одессе

Министерство обороны России раскрыло детали ночных ударов по южным регионам Украины, которые пришлись на критически важные узлы, обеспечивавшие работу портовой инфраструктуры и военных производств.

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