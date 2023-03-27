AT: Байден превратил внешнюю политику США в катастрофу из-за Афганистана

Политический обозреватель Томас Лифсон указал на тот факт, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден крайне сильно ошибался при отводе ВС государства с афганской территории, создав множество сложностей во внешнеполитическом строе державы.
Политический обозреватель Томас Лифсон указал на тот факт, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден крайне сильно ошибался при отводе ВС государства с афганской территории, создав множество сложностей во внешнеполитическом строе державы.
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