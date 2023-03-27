Общественная служба новостей

1 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Верещук... Не верещи. Разверещалась... Об себе об самой лучше подумай, коза тупая. Вы там все, кто в зелюковской кома...Вице-премьер Укра...
  • Евгений Бут
    Мечтатели!ООН пригрозила Ро...
  • Алексей Белоусов
    "В воскресенье, второго марта" - а в каком году это написано? Через 4 дня будет уже второе апреля.ВЗГЛЯД: Распад НА...

AT: Байден превратил внешнюю политику США в катастрофу из-за Афганистана

AT: Байден превратил внешнюю политику США в катастрофу из-за Афганистана

Политический обозреватель Томас Лифсон указал на тот факт, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден крайне сильно ошибался при отводе ВС государства с афганской территории, создав множество сложностей во внешнеполитическом строе державы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх