По-настоящему пышный омлет всего из 2-х яиц

Несмотря на то, что омлет – это очень простое блюдо, которое готовится не дольше 10-15 минут, далеко не все умеют его готовить.
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