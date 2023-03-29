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По-настоящему пышный омлет всего из 2-х яиц

По-настоящему пышный омлет всего из 2-х яиц

Несмотря на то, что омлет – это очень простое блюдо, которое готовится не дольше 10-15 минут, далеко не все умеют его готовить.

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