Власти Омска назвали дату завершения отопительного сезона в городе. Предполагается, что батареи отключат от тепла уже на следующей неделе.
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Власти Омска назвали дату завершения отопительного сезона в городе. Предполагается, что батареи отключат от тепла уже на следующей неделе.