«На пороге сложной зимы»: чем завершилась поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Спецспосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер побывали в Москве и Киеве, чтобы встретиться с конфликтующими сторонами и возобновить переговоры о мире.
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