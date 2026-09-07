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«На пороге сложной зимы»: чем завершилась поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

«На пороге сложной зимы»: чем завершилась поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Спецспосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер побывали в Москве и Киеве, чтобы встретиться с конфликтующими сторонами и возобновить переговоры о мире.

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