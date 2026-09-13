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Сталин все-таки был прав: член Совета по внешней и оборонной политике назвал Россию великой державой, которой не нужны посредники

Сталин все-таки был прав: член Совета по внешней и оборонной политике назвал Россию великой державой, которой не нужны посредники

БлокнотРУ Все, кто рвется принимать участие в переговорном процессе заинтересован решить ворох собственных проблем, торпедируя амбиции РФ, утверждает Илья Фабричников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

В нашей необъятной стране образование, медицина, жильё должно быть бесплатное. А то, уже через десять- двадцать лет нас станет по численности как в каком-нибудь Того! Если не знаете, как это сделать, попросите меня, я всё расскажу и покажу, и основные бумаги уже готовы!

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаковизменено

Какое значение имеет валюта США в России при выплате зарплаты российским учителям в размере около тридцати тысяч рублей??? Это же преступление перед людьми, от которых зависит образование народа России? Какому-то клерку в СБ или ещё каком-нибудь подобном заведении за год могут выплатить десятки миллионов, а тут опять двадцать пять, денег нет, но вы держитесь и учите подрастающее поколение, а врачам давать не будем вообще, они и сами заработают, так как-то по их наших финансовых воротил, мнению.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаковизменено

По мне лучше создать ФФРЗ (Федеральную Финансовую Резервную Зону), аналог ФРС США, а ЦБ И Минфин отстранить от распределения финасов, пусть будет это делать ФФРЗ с подчинённым ему Гознаком! Тогда всё у нас будет, а то эти бухгалтера на верху, на производстве не работали, их уровень кассира в колхозе, не более!

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Токаев мне никогда не нравился. Его труба засрала нашу часть Черноморского побережья, им деньги , а нам отдыхать негде, да и сами мы всё продаём за бумагу, которой в каждом маркете много, рулонами висят на нитке, а потом после продажи эту бумагу меняют на рубли по надуманному на сей момент курсу, а далее руководители ЦБ и Минфина говорят народу, что денег нет. А зачем тогда нашу нефть, которой Бог нас обеспечил на века продавать за американскую макулатуру???? В стадо баранов превратили этой бумажкой свой народ! Все полезные ископаемые должны находиться дома, как в бабушкином сундуке, лучше платите больше денег народу, а не на Запад, что непонятого?? Валюта вам нужна технологии покупать? Да дай нашему брату нормальную зарплату, сами будете технологиями торговать на Запад! Никак не пойму наш финплангтон!

Профиль пользователя Дмитрий Бакланов
Дмитрий Бакланов

Заморозка СВО и идет в это самое время. Причем с её начала. Вместо того, что бы победить, мы ждем, что бы к победе ни кто не смог примазаться. США должна увязнуть в своей гражданской войне, а европа расколоться на множество ничего не значащих странок.