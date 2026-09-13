Сталин все-таки был прав: член Совета по внешней и оборонной политике назвал Россию великой державой, которой не нужны посредники

БлокнотРУ Все, кто рвется принимать участие в переговорном процессе заинтересован решить ворох собственных проблем, торпедируя амбиции РФ, утверждает Илья Фабричников.
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В нашей необъятной стране образование, медицина, жильё должно быть бесплатное. А то, уже через десять- двадцать лет нас станет по численности как в каком-нибудь Того! Если не знаете, как это сделать, попросите меня, я всё расскажу и покажу, и основные бумаги уже готовы!
Какое значение имеет валюта США в России при выплате зарплаты российским учителям в размере около тридцати тысяч рублей??? Это же преступление перед людьми, от которых зависит образование народа России? Какому-то клерку в СБ или ещё каком-нибудь подобном заведении за год могут выплатить десятки миллионов, а тут опять двадцать пять, денег нет, но вы держитесь и учите подрастающее поколение, а врачам давать не будем вообще, они и сами заработают, так как-то по их наших финансовых воротил, мнению.
По мне лучше создать ФФРЗ (Федеральную Финансовую Резервную Зону), аналог ФРС США, а ЦБ И Минфин отстранить от распределения финасов, пусть будет это делать ФФРЗ с подчинённым ему Гознаком! Тогда всё у нас будет, а то эти бухгалтера на верху, на производстве не работали, их уровень кассира в колхозе, не более!
Токаев мне никогда не нравился. Его труба засрала нашу часть Черноморского побережья, им деньги , а нам отдыхать негде, да и сами мы всё продаём за бумагу, которой в каждом маркете много, рулонами висят на нитке, а потом после продажи эту бумагу меняют на рубли по надуманному на сей момент курсу, а далее руководители ЦБ и Минфина говорят народу, что денег нет. А зачем тогда нашу нефть, которой Бог нас обеспечил на века продавать за американскую макулатуру???? В стадо баранов превратили этой бумажкой свой народ! Все полезные ископаемые должны находиться дома, как в бабушкином сундуке, лучше платите больше денег народу, а не на Запад, что непонятого?? Валюта вам нужна технологии покупать? Да дай нашему брату нормальную зарплату, сами будете технологиями торговать на Запад! Никак не пойму наш финплангтон!
Страна- то Россия - Великая, вот, только руководству России величие не грозит. А Сталина, к сожалению, нет.
В случае победы РФ над Украиной Трамп непременно заявит себя победителем укронацизма....
Заморозка СВО и идет в это самое время. Причем с её начала. Вместо того, что бы победить, мы ждем, что бы к победе ни кто не смог примазаться. США должна увязнуть в своей гражданской войне, а европа расколоться на множество ничего не значащих странок.
Пока мы держим их за руки-убегают ноги-держим за ноги-убегают руки и что делать?