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Новинка от создателя уникального вездехода «Шерп»: в Сети показали новый отечественный внедорожник

Новинка от создателя уникального вездехода «Шерп»: в Сети показали новый отечественный внедорожник

В Сети появились патентные изображения нового отечественного внедорожника от Алексея Гарагашьяна. Для справки: Алексей Гарагашьян — это создатель уникального в своем роде внедорожника “Шерп”, который дебютировал в прошлом году.

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